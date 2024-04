Assise civica chiude l’esperienza iniziata nel 2019, aula solo per punti urgenti: in serata ok variazioni

Gela. Due variazioni di bilancio, per i costi delle spese necessarie ad organizzare le operazioni elettorali di inizio giugno e per “servizi indispensabili” (soprattutto quello del randagismo), sono state approvate dall’assise civica. Niente da fare, invece, per il regolamento sulle forniture idriche per le utenze non raggiunte dalla rete. Durante la seduta, infatti, è stato chiesto un rinvio alla prossima settimana.