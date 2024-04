Postazioni 118 con i servizi igienici fuori uso, disagi per gli operatori

Gela. Non ci sarà possibilità di un intervento di spurgo almeno fino a lunedì. E’ questa la risposta pervenuta agli operatori del 118, per le due postazioni collocate nella stessa struttura. Si trovano a lavorare con i servizi igienici otturati e con la fuoriuscita di acqua dai gabinetti. Certamente, non la situazione migliore per chi deve sostenere lunghi turni, sempre con l’emergenza dietro l’angolo. C’è stato un sopralluogo della ditta incaricata da Asp. Il direttore di centrale operativa ha fatto sapere che non ci sono i tempi tecnici per risolvere da subito. Se gli operatori necessitano dei servizi igienici possono rivolgersi “al bar più vicino”, che peraltro dista parecchio dalla struttura. Così pare abbiano comunicato dalla centrale operativa.