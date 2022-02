Atleti speciali in città per un torneo di tennis tavolo

Gela. Un weekend all’insegna dello sport per numerosi atleti speciali provenienti da tutta Italia che domani giungeranno in città in occasione del secondo torneo nazionale predeterminato paralimpico di tennis tavolo. A fare da sfondo all’evento sportivo di respiro nazionale la struttura del PalaLivatino. Questa mattina l’assessore allo sport Cristian Malluzzo, alla presenza degli organizzatori, ha presentato il programma dell’evento previsto per domani e domenica secondo il quale gli atleti di ben 22 associazioni sportive si sfideranno nelle varie categorie singolari maschili e femminili. “Avremo la possibilità di portare in città numerosi atleti che con le loro famiglie e i diversi accompagnatori daranno un contributo all’intero indotto sotto tanti punti di vista – sostiene Alfonso Peritore, vicepresidente Associazione sportiva Tennistavolo Gela – quasi tutte le strutture sono state già occupate e speriamo che tutto vada come speriamo”. Il torneo nazionale predeterminato paralimpico di tennis da tavolo giunge alla sua seconda edizione e rappresenta un’ulteriore occasione per contribuire al rilancio dei settori economico, sportivo, sociale e turistico della città.