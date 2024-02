Ato e impiantistica, nuovo tavolo tecnico in Regione: missiva di sei sindaci, “differirlo”

Gela. Il ciclo locale dei rifiuti, in settimana, potrebbe aprire a novità sostanziali, soprattutto rispetto alla guida dell’Ato Cl2 in liquidazione. L’assemblea è convocata con all’ordine del giorno la possibile revoca del commissario Giuseppe Lucisano. I sindaci di Niscemi, Butera, Delia, Sommatino, Mazzarino e Riesi, hanno insistito per mesi fino ad ottenere l’adunanza indetta direttamente dal collegio sindacale dell’ambito. Allo stesso modo, i primi cittadini hanno già informato che domani non saranno al tavolo tecnico indetto in Regione, sempre per valutare la questione della gestione dell’impianto di compostaggio di Brucazzi, asset fondamentale ancora nella piena disponibilità dell’Ato. I sei sindaci hanno fatto sapere all’assessorato regionale all’energia e al dipartimento, che sarebbe necessario un rinvio della riunione alla prossima settimana. “Pregressi impegni istituzionali” non consentono ai sindaci di intervenire. Dovrebbe invece esserci l’avvocato Lucio Greco, che anche la scorsa settimana, in consiglio comunale, ha ribadito di sostenere la linea Lucisano quanto alla questione Ato. E’ evidente una distanza netta tra la visione dei sei sindaci, pronti alla discontinuità nella gestione Ato e convinti del subentro della Srr4, e quella dell’avvocato Greco. Un precedente tavolo tecnico, sempre negli uffici palermitani, aveva già fatto registrare l’assenza dei sindaci.