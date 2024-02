I moderati lanciano Lo Nigro, è la scelta per la candidatura: “Garante del centrosinistra”

Gela. Le incertezze dell’agorà politica li hanno convinti ad un’approfondita riflessione e così i moderati la sintesi l’hanno fatta intorno a Piero Lo Nigro. L’esponente socialista, da sempre un punto di riferimento regionale e nazionale di quest’area politica, è stato indicato come potenziale candidato a sindaco, con il sostegno di Italia Viva, Rinnova, Noi Moderati, degli stessi socialisti e dei liberali. Sarà la scelta che verrà sostenuta anche nell’agorà. “Abbiamo riferito all’onorevole Nuccio Di Paola – spiega il renziano Giuseppe Ventura – avremmo voluto che la sintesi la facessero Pd, Movimento cinquestelle e civici. Così, invece, non è stato. Abbiamo individuato la candidatura di Lo Nigro, per esperienza, competenza e massima coerenza politica. E’ un progressista indicato dai moderati, una garanzia per l’intero centrosinistra. Parla la sua storia personale. Può essere garante della coalizione”. Sicuramente, quello di Lo Nigro è il primo nome di un candidato ufficiale a sindaco, sostenuto da un intero tavolo d’area, quella moderata. Arriva mentre in giornata Di Paola ha rotto gli indugi, escludendo altre attese.