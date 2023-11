Ato rifiuti, sindaci: “Collegio convochi assemblea ordinaria e straordinaria, liquidatore ha omesso”

Per i sei sindaci, è arrivato il momento di un cambio di passo così da concretizzare il passaggio alla Srr4 e valutare il ruolo attualmente ricoperto dal commissario. Sugli asset sono in corso procedimenti amministrativi, sulla base di ricorsi presentati. Lucisano ha ribadito il rispetto della normativa in materia. In più occasioni, i sindaci che premono per l’assemblea hanno preso le distanze anche dall’avvocato Lucio Greco, che in rappresentanza del Comune di Gela mantiene le quote di partecipazione maggiori. L’intero sistema Ato, dalle attività e fino all’impiantistica, ruota sul territorio cittadino, al pari di quello della Srr4. Il futuro dell’ambito sicuramente avrà ricadute non da poco, anche politiche.