Variazioni di bilancio, si inizia con il piede sbagliato: in aula niente numero legale

Gela. La partenza non è stata delle migliori. In aula consiliare, per discutere il pacchetto di variazioni di bilancio che già sta facendo montare non poche polemiche, si sono presentati solo otto consiglieri. Con una riunione decisamente spoglia, il presidente dell’assise Salvatore Sammito ha chiamato l’appello e subito dopo ha dovuto dare atto della mancanza del numero legale. Se ne riparlerà, numeri permettendo, tra un’ora. Le variazioni dovrebbero essere trattate tutte entro questa seduta. Sono essenziali per i progetti già finanziati e si sono rese quasi obbligate per via della crisi finanziaria che da un anno ormai attanaglia il municipio, fino ad aver generato il dissesto.