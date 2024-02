Ato, salta l’atto di indirizzo: in aula solo i pro-Greco, centrodestra e opposizione non rientrano

Gela. L’atto di indirizzo sulla vicenda Ato e gestione dell’impiantistica, salta. Alla ripresa dei lavori dell’assise civica, solo otto consiglieri presenti. C’erano i pro-Greco, che hanno fatto capire in modo chiaro di stare con la linea del commissario dell’ambito Giuseppe Lucisano, e la grillina Virginia Farruggia, che seppur assai critica ha comunque risposto all’appello anche dopo la pausa, disposta proprio per affinare i contenuti di un potenziale atto di indirizzo, che tale rimane. Il presidente di turno Salvatore Scerra, l’unico esponente in aula del centrodestra dei partiti, non ha potuto far altro che indicare l’assenza della soglia minima per la votazione. Anche qualche esponente del fronte del sindaco non è rientrato.