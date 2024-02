Decarbonizzazione porto isola, accordo per le procedure di gara: affidate all’ufficio di committenza

Tre anni fa, attraverso ministero e Regione, fu ufficializzato lo stanziamento per il progetto “cold ironing”. Un percorso analogo è stato fatto in relazione al porto di Siracusa ma con un impegno finanziario decisamente più consistente, da diciotto milioni di euro. Un milione e mezzo è invece lo stanziamento per l’infrastruttura locale. L’abbattimento delle emissioni si raggiungerà, in base ai programmi, attraverso un’alimentazione con una connessione elettrica che giunge dalla terraferma. Raffineria, lo scorso anno, aveva provveduto ad avanzare istanza per il rinnovo della concessione nell’area demaniale nella quale è previsto l’intervento. L’elettrificazione delle banchine si inserisce nel più generale processo di decarbonizzazione.