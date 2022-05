Avvocati, magistrati e studenti in campo per la pace al “Presti”

L’obiettivo era mandare un messaggio di pace ed è stato centrato in pieno, con donazioni e raccolte fondi per la cooperativa sociale nissena Etnos, come quella della società calcistica Gela FC che ha donato più di cento chili di pasta. A prevalere su tutto l’entusiasmo dovuto anche all’emozionante momento in cui i giovani ucraini hanno sventolato la bandiera della pace, invocando una cosa ormai non più scontata come una volta. A condurre l’evento sono stati Maria Teresa Corso e Flavio Centamore.