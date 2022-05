Apre “La Coccinella” la sezione Primavera della Verga in via Caviaga

Gela. Apre all’istituto comprensivo statale Verga la sezione primavera. Nel plesso di via Caviaga già da un paio di settimane i bambini nella fascia 2-3 anni vengono accolti dal personale qualificato .

“La coccinella è la mascotte della nuova sezione primavera. Vogliamo puntare alla diversificazione dei servizi del territorio e a migliorare la qualità dell’offerta come istituto scolastico. La sezione primavera è è una sezione in cui il bambino per la prima voltasi orienta e socializza, vive i primi momenti di esperienza. Non è un servizio di istruzione ma di pre-inserimento per creare le condizioni affinché ci sia in seguito un’ inserimento sereno.” ha dichiarato la preside Viviana Aldisio.

Nelle classi sono già stati allestiti gli angoli appositi come quello per la lettura con i cuscinoni ,il fasciatoio per il cambio pannolino e l’area adibita al riposino per creare nei bambini una routine attraverso cui possono rendersi autonomi .