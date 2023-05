Bambina disabile “discriminata” dal Comune: “Ente attivi quindici ore di servizio Asacom”

Il giudice “ordina” al Comune “l’immediata cessazione del comportamento discriminatorio posto in essere, mediante attivazione in favore della minore di quindici ore settimanali”. L’ente, come aveva stabilito la giunta, si è costituito per opporsi all’azione. Dal settore servizi sociali avevano fatto sapere che il servizio deve essere erogato a tutti gli alunni disabili ma in base alle risorse disponibili. La Consulta per la disabilità, presieduta dall’avvocato Aliotta, in più occasioni ha contestato il fatto che il Comune non garantisce a pieno il servizio Asacom.