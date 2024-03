Basket, Melfa’s in trasferta contro il fanalino di coda del girone

La prossima avversaria dei biancazzurri si trova attualmente all’ultima posizione in classifica con appena due punti totalizzati, frutto di una sola vittoria in campionato. Contro chi? Contro la Melfa’s Gela Basket di coach Bernardo, battuta al PalaLivatino col punteggio di 75-68. Occhio dunque a non perdere di vista l’obiettivo e non sottovalutare l’avversario, che sul proprio parquet non ha paradossalmente mai ottenuto un successo.