“Basta tatticismi e rancori”, Greco: “In gioco non c’è il mio futuro politico ma quello della città”

Gela. Da giorni, il sindaco Lucio Greco è impegnato nell’analisi della vicenda bilancio. Il pericolo del dissesto finanziario dell’ente c’è ed è concreto. Allo stesso tempo, sul tavolo dell’avvocato c’è una giunta da rifondare, partendo da dove aveva finito sancendo l’azzeramento. Greco ribadisce che in questa fase bisogna evitare “tatticismi esasperati” e si riferisce anzitutto a chi l’ha sostenuto, decidendo poi di non stare più in giunta. Parla dell’inizio di “un nuovo corso”. “Se in questa fase di crisi ho deciso di non rispondere a nessuno dei commenti che mi coinvolgono, neanche a quelli sfacciatamente infondati, è perché ho dedicato tutte le mie energie alla questione del bilancio. Mi rendo perfettamente conto – dice – che si sono create situazioni politiche che meriteranno, al momento opportuno, analisi e risposte precise e adeguate. Pensare che tutto rimarrà come prima è illusorio, in quanto ciò che si è verificato in questi ultimi giorni rappresenta l’inizio di un nuovo corso. Di sicuro, questi non sono momenti in cui affidarsi né agli slogan né a sentimenti o rancori personali. Sono momenti, invece, in cui deve prevalere la ragione e si devono lasciare parlare i fatti e i dati, i soli che ci possono portare alla soluzione dei problemi. Per questo, auspicherei che tutte le forze politiche, e specialmente quelle che fino a ieri facevano parte della maggioranza, non si lasciassero guidare da tatticismi esasperati e si rendessero conto che solo la conoscenza dei problemi e la consapevolezza di quel che accade dovrebbero orientare le nostre scelte politiche”.