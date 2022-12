Musica e dj internazionali, al PalaLivatino “The Capodanno”

Gela. The Capodanno è il primo evento danzante in un palazzetto sportivo, frutto della collaborazione tra le realtà locali Kiosketto, TheMARTEDI, Alma De Cuba, GR Management e Servizio del Golfo. Una festa a pochi passi da casa, in un ambiente spazioso ed addobbato per l’occasione speciale, con una organizzazione che supererà le aspettative dei piu’ esigenti frequentatori delle discoteche siciliane.

Grazie alla partecipazione di uno dei promotori, Gianluca Russotti, da anni è conosciuto nella movida italiana e a stretto contatto con i big delle consolle internazionali e della televisione italiana, il Pala Livatino ospiterà due grandissimi dj internazionali: Federico Scavo e Alex Guesta.

I due ospiti si esibiranno in un contesto di festa tra scenografie dei grandi eventi con luci, laser e ledwall.

La serata inizierà intorno alle 22:30 con l’animazione di Alma De Cuba (Massimo Cavallaro e Emanuele Giglio) ed a seguire i dj resident locali del gruppo TheMartedi (Angio-Erre-Matteo Italiano-Redman) con Nyco Vox ad accompagnare l’intero evento.