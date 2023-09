Bennici responsabile provinciale enti locali, nomina dai vertici di Fratelli d’Italia

Gela. L’ex consigliere comunale Sandra Bennici è il nuovo responsabile degli enti locali di Fratelli d’Italia per la provincia di Caltanissetta. La nomina è stata ufficializzata dal coordinatore regionale Gianpiero Cannella e da quello provinciale Fabiano Lo Monaco durante l’inaugurazione del circolo di FdI di Mazzarino. “Ringrazio Gianpiero Cannella e Fabiano Lo Monaco per la fiducia riposta nell’affidarmi un ruolo così delicato e strategico, anche in vista delle prossime scadenze elettorali – ha dichiarato Bennici – assumere questa responsabilità significa avere l’opportunità di mettere a sistema le idee e le buone prassi di realtà locali della provincia non solo per rispondere in modo puntuale e preciso ai bisogni dei cittadini ma anche per lavorare insieme a Giuseppe Catania che ci rappresenta in Regione, ai vertici di partito e a tutto il centrodestra, per mettere in campo delle candidature credibili e qualificate”.