Bimba ricoverata in ospedale, la madre: “Tre giorni da incubo per me e per mia figlia”

Gela. “Tre giorni da incubo” per lei e soprattutto per la piccola figlia. A parlare è la madre di una bambina di pochi mesi, costretta al ricovero all’ospedale “Vittorio Emanuele”, per una febbre molto alta con bronchiolite. La donna fa il resoconto di un’esperienza del tutto negativa. Continui trasferimenti da una stanza ad un’altra, “scarsa pulizia anche nei bagni”, “bambini con patologie diverse ricoverati insieme”, “uso della zona grigia per i ricoveri” e poche verifiche anti-Covid. La mamma della piccola ha anche fornito le immagini delle conseguenze di un’iniezione alla figlia, rimasta con segni evidenti. “Mi dispiace dirlo, anche perché so che ci sono tutte le intenzioni per migliorare, ma molte cose devono ancora cambiare – dice – noi mamme e i nostri figli veniamo trattati in maniera pessima. Medici e personale del reparto non riescono a stabilire un rapporto con i pazienti. Le dimissioni sono arrivate dopo le mie tante lamentele. Da un momento all’altro, il quadro complessivo di mia figlia è cambiato e non era più così grave. Prima, mi era stato comunicato che sarebbero stati necessari almeno altri tre giorni. Improvvisamente, invece, abbiamo potuto lasciare il reparto e l’ospedale”.