Biviere, il livello delle acque del lago si riduce ancora: Giudice, “gravità assoluta”

“Non abbiamo mai avuto indicazioni sullo stato ecologico del Biviere – continua Giudice – Arpa non ha mai fatto uno studio completo. Questo vale per il Biviere, così come per il fiume Gela o il torrente Gattano. Così, Arpa non ha alcuna utilità. Quando ci sono, i rapporti vengono trasmessi anche a distanza di un anno. A cosa servono?”. Secondo Giudice, che presentò un esposto in procura sul caso, ci sono pesanti responsabilità non solo di Arpa ma anche dell’Autorità di bacino, con la quale ha avuto un confronto negli ultimi giorni. “E’ l’intero sistema che non funziona – continua – il Biviere è area di tutela internazionale e credo che diventerà tema di discussione anche in Europa. La politica deve occuparsi di questo, altrimenti significa che ha interessi che non toccano la tutela di un’area fondamentale per la tenuta dell’ecosistema”.