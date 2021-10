Bonifiche aree Sin, per Gela la Regione paga un mutuo da oltre 5 milioni di euro

Gela. Negli ultimi mesi, a differenza di quanto accaduto nel recente passato, qualcosa si è mosso sul fronte della bonifica di ex aree usate come discariche industriali. I decreti di finanziamento per la messa in sicurezza dei siti di Cipolla e Marabusca sono stati rilasciati e le somme a copertura si aggirano, nel primo caso intorno ai dieci milioni di euro, mentre nel secondo si attestano a tredici milioni di euro. Il capitolo delle bonifiche, però, ancora oggi risente di percentuali molto basse, attestate dagli enti preposti ai controlli, che tra le altre cose non sempre hanno brillato per efficienza, almeno sul territorio locale. Attività complete di bonifica se ne sono fatte poche, come confermato dai report. La Regione, che sulla bonifica delle ex discariche industriali di Cipolla e Marabusca si è raccordata con l’amministrazione comunale (il municipio è soggetto attuatore), continua però a pagare un mutuo, attivato ormai nel 2003. Fu l’allora vice commissario per l’emergenza rifiuti in Sicilia ad accendere un mutuo da 5.534.004,35 euro per la “bonifica del sito inquinato di Gela”, che è Sin. Una scelta analoga fu fatta anche per l’area di Biancavilla (2.767.022,11 euro) e per quella di Priolo (6.225.799,21 euro), a loro volta classificate tra i Siti di interesse nazionale. Da allora, gli uffici regionali hanno coperto anche l’entità degli interessi, previsti nell’accordo con Cassa Depositi e Prestiti. Per l’anno in corso, a causa di ritardi nella predisposizione dei relativi capitoli di spesa, Cassa Depositi e Prestiti ha sollecitato gli uffici regionali per arrivare al pagamento delle rate previste, che per i tre siti ammontano ad un totale di 1.084.559,46 euro, oltre a 542.279,73 euro come interessi moratori.