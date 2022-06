Caltaqua a Greco: “Nessuna interruzione della fornitura, respingiamo le critiche”

Gela. I manager di Caltaqua negano i disservizi idrici, ieri denunciati dal sindaco Lucio Greco, che ha scritto anche all’Assemblea territoriale e ha chiesto l’intervento della Regione. Per l’azienda italo-spagnola, infatti, la situazione emergenziale descritta dall’avvocato Greco non troverebbe riscontri. Da giorni, però, tanti cittadini segnalano disservizi, in diversi quartieri. Anzi, secondo i responsabili aziendali, gli investimenti fatti, anche attraverso l’Ati, stanno producendo risultati. “Non si è verificata nei giorni scorsi alcuna sospensione della distribuzione idrica nel territorio di Gela, considerato che l’annunciata esecuzione di interventi di riparazione agli acquedotti Ancipa e Blufi da parte del fornitore di sovrambito Siciliacque è stata poi rinviata a data da destinarsi. Caltaqua respinge pertanto con fermezza ogni rilievo critico sulla questione e intende fare chiarezza soprattutto per non creare falsi allarmismi all’utenza. Per contribuire a ricostruire la corretta concatenazione degli accadimenti, appare utile rammentare che la sospensione della distribuzione comunicata in data 06 giugno da Siciliacque per l’esecuzione degli interventi di riparazione previsti per giorno 08 giugno, non avrebbe creato in ogni caso alcuna interruzione della fornitura alla città di Gela ma solamente alla zona denominata Piana Marina, così come comunicato dal soggetto gestore con nota pec del 7 giugno e pubblicato sugli organi di stampa. La stessa Caltaqua ha effettuato una nuova comunicazione formale in data 8 giugno per rappresentare che era stato rinviato l’intervento programmato da Siciliacque per la stessa giornata e che, pertanto, la distribuzione idrica sarebbe stata regolare in tutti i comuni coinvolti, compreso Gela per la sola zona di Piana Marina, ad eccezione del Comune di Caltanissetta dove si è determinata una variazione dei turni di distribuzione di alcune zone. Caltaqua, quindi smentisce che nei giorni scorsi ci sia stata una sospensione delle distribuzioni nella città di Gela con il coinvolgimento del 30 per cento della cittadinanza. Allo stesso modo non ha alcun fondamento l’ipotizzata interruzione delle forniture sino al 16 giugno prossimo considerato che allo stato attuale e nei prossimi giorni la distribuzione idrica sarà programmata nella maniera usuale, con circa il 50 per cento dell’utenza servita h24, ritenuto che ad oggi Siciliacque non ha comunicato interruzioni o riduzioni di fornitura idrica”, riporta una nota dell’azienda. I manager richiamano gli interventi effettuati.