Campagne senza pace, la grande sete: niente acqua dalle dighe e non piove da mesi

Gela. Il comparto agricolo locale da anni è nella morsa della crisi, quasi trasfusa poi anche nel Consorzio di bonifica, i cui dipendenti oggi si trovano ad avanzare istanze e recriminazioni di ogni tipo. Nelle aree rurali a farsi sentire è soprattutto l’assenza di acqua. Le dighe vanno a scartamento ridotto e purtroppo non è affatto una novità. I guasti delle linee sono all’ordine del giorno ma come se non bastasse da mesi non arriva più neanche l’acqua delle piogge. Non si vedono precipitazioni di nessun tipo. L’ottobre in corso è tra i più caldi degli ultimi anni e non sono previsti fenomeni metereologici neanche per i prossimi giorni. Tanti operatori del settore non sanno più come gestire le loro attività e il ciclo delle coltivazioni. Il dramma dell’acqua che non c’è gradualmente sta spingendo tanti a lasciare le campagne, in un territorio tra i più estesi di tutta l’isola. Si fa fatica a vivere di agricoltura e senza il supporto delle dighe diventa impossibile quando si registra la totale assenza di piogge.