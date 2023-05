Campionato italiano karting, Matteo Bagnato a Cremona nella esordiente Okn-junior

Cremona. C’è anche Matteo Bagnato tra i 62 piloti delle nuove classi Okn (26) e Okn-Junior (36), categoria federale in presa diretta (ex 100) voluta da Fia karting, inserite nella gara di esordio del campionato italiano Aci karting che ha fatto tappa al kartodromo “Cremona circuit”.

Il veloce pilota gelese stamattina ha preso il via alle prime quattro sessioni libere dove, tra gli oltre 280 partecipanti, figurano i campioni delle diverse categorie e figli d’arte. Tra tutti i figli di Mika Hakkinen: Ella e Daniel. Quest’ultimo, nella under 10 scenderà in pista contro il belga Henri Kumpen (BabyRace), nipote di Sophie Kumpen, ex kartista e madre del campione del mondo in carica di F1, Max Verstappen.