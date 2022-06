Cancelleri fa un passo indietro, niente primarie: strada libera a Di Paola per presidenza?

A questo punto, sembra che il Movimento cinquestelle farà affidamento sul parlamemtare gelese Nuccio Di Paola, che dovrebbe rappresentare i grillini nelle primarie del fronte progressista, in programma per luglio e destinate ad individuare il candidato alla presidenza della Regione. E’ un’ipotesi che già circola in maniera insistente e il capogruppo all’Ars Di Paola è tra i nomi più in vista del Movimento, da poco scelto come coordinatore regionale, direttamente dall’ex premier Giuseppe Conte.