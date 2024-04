“Candidato a sindaco? Me lo hanno chiesto ma devo valutare”, Scerra: “Sbagliato calare nomi dall’alto”

Gela. Il suo è uno dei nomi che più si ripetono in questi giorni. Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Salvatore Scerra viene spesso indicato come potenziale candidato a primo cittadino. Era nella rosa FdI per la proposta da avanzare all’intera coalizione di centrodestra ma il partito alla fine ha individuato il capogruppo consiliare Vincenzo Casciana. Scerra tenterà ugualmente di rimanere in corsa per il municipio? Un ruolo importante nell’opposizione in consiglio comunale se lo è costruito sia durante la sindacatura Messinese sia nel corso dell’attuale guida della città del sindaco Lucio Greco. C’è chi non esclude che possa montare un progetto smarcato dai partiti ufficiali. “Non nego che alcuni gruppi mi hanno chiesto di candidarmi a sindaco – dice contattato dalla nostra redazione – onestamente, avrei voluto essere il candidato di Fratelli d’Italia. Il partito però ha fatto un’altra scelta, quella del consigliere Vincenzo Casciana. Io spero solo che alla fine prevalga una logicità politica. Fino ad ora, il centrodestra non ha dato una buona immagine. Si è parlato troppo di nomi e poco, se non pochissimo, di temi. Tutti sembrano voler fare il sindaco ma la situazione è grave. Il Comune è in dissesto, ci sono ritardi nei pagamenti, il personale del municipio è numericamente ridotto, non si è ancora insediata la commissione straordinaria di liquidazione, i lavoratori Ghelas protestano con sempre maggiore frequenza e più in generale in città i giovani vanno via per studiare o per lavorare, anche fare le liste diventa difficile nonostante c’è chi dichiara di averne tre, quattro o cinque. Non tutti possono fare il sindaco”. Scerra, che in questo periodo ha preferito non rilasciare dichiarazioni, non si trincera troppo nel tatticismo. “Sto lavorando ad una lista da mettere a disposizione della coalizione – aggiunge – anche perché ritengo che quanto fatto fino ad oggi vada comunque proseguito”. Un suo coinvolgimento diretto però non è così scontato. “C’è molta confusione – precisa – voglio riflettere. Penso altre quarantotto ore. Non escludo pure di fermarmi un giro”.