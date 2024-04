Unità d’Italia, è bastato definire i meridionali briganti per giustificarne il massacro

In questi due paesini, sono stati i briganti meridionali, considerati ladri e non oppositori al re Vittorio Emanuele II che pubblicamente dichiarava: “Non siamo insensibili al grido di dolore che da tutte le parti d’Italia si eleva verso di noi”. Tutto trova giustificazione, così il generale Cialdini, agli ordini di Cavour, può dare fuoco alle due piccole città e massacrare donne e bambini senza pietà. Qui il rapporto non è come per le fosse Ardeatine di uno su dieci ma di due città con più di 10 mila abitanti complessivamente, contro tre o quattro soldati piemontesi uccisi. Ancora oggi i Presidenti della repubblica appena eletti, vanno a deporre una corona di alloro per i trecento uomini fucilati per opera dei partigiani eroi, mentre per quelli di Cialdini, morti meridionali dimenticati, non bisogna ricordare niente perché ritenuti briganti.

Noi tutti meridionali dovremmo prendere coscienza della realtà storica e della nostra dignità calpestata senza pudore. Tutta la cultura meridionale ha una responsabilità storica importante, perché asservita dal potere centrale prezzolato senza ritegno. I politici con tutti i sindacati fanno buona, ottima compagnia con la cultura Italiana fortemente interessata al problema storico-sociale dell’Italia del secolo XIX. I vari fermenti rivoluzionari che caratterizzarono il periodo con i movimenti rivoluzionari portarono Cavour e Vittorio Emanuele II ad invadere l’Italia per asservirla alla dinastia dei Savoia senza considerare il numero di morti per raggiungere l’obiettivo fissato. Il re Savoiardo applicando la teoria Machiavellica, nella forma più rigida possibile, si comporta da macellaio, come l’avevano definito i suoi conterranei, uccidendo e massacrando il meridione senza tenere conto dei vincoli di sangue che lo legavano ai Borboni. Tutto era lecito. Bastava che definisse i meridionali briganti e ogni suo massacro trovava giustificazione e così ha potuto unificare l’Italia da nord a sud e ogni ladrocinio poteva essere perdonato. Così i vari Garibaldi, Cavour, Crispi, i maggiori dei suoi sudditi trovavano acclamazione e compiacimento. Nessuna voce si è mai sollevata a favore dei morti del meridione perché i nostri colonizzatori sono stati impegnati a farci dimenticare il passato e a riempirsi le tasche di proventi mafiosi. Vogliamo ricordare i maggiori bonificati del regno Borbonico che tradirono il loro re, con indomito coraggio e spudoratezza, per denaro. Tra questi ricordiamo: il generale Nunziante, il generale Lanza, il generale Clery, il generale Pinelli, l’avvocatuccio Liborio Romano e i due fratelli del re Leopoldo di Borbone, conte di Siracusa e Luigi di Borbone conte d’Aquila tutti è due fratelli di Ferdinando. II conte d’Aquila essendo Ammiraglio delle forze navali Borboniche, meriterebbe un posto d’onore o di disonore, per avere ridotto le forze navali napoletane (ad eccezione di pochi ufficiali e della ciurma), ad una congrega di settari e la defezione della flotta fu una potente leva per rovesciare dinastia e trono. Di Liborio Romano, uomo senza scrupoli, senza dignità, potremmo parlare a lungo ma basta ricordare le sue origini in una borgata in terra d’Otranto dove si distinse per codardia e iniquità, nato da oscuri parenti che nei moti del 1821 aiutati da poveri preti fu invogliato a seguire studi classici e si laureò in giurisprudenza. Il suo nome segnalato al tribunale di Lecce lo portarono fino alla carica di ministro del re Francesco II. Al tribunale di Lecce si guadagnò il titolo di costituzionalista, nomina che gli permise di guadagnare molto denaro a Napoli. Un periodo molto critico per don Liborio che soffrì le pene del carcere e dell’esilio che non lo portarono a fare buoni propositi, ma le continue suppliche al re, gli permisero di ritornare a Napoli. Come fedele suddito del re, si offrì ai ministri come informatore e presto fu nominato magistrato di polizia. Voleva salvare il Re ma appena scoprì che Garibaldi non veniva fermato nel suo viaggio per Napoli, passò con i vincitori, assoldò turbe di assassini ed aggredì pubblici uffici di sicurezza. Il re prima di partire per Capua e poi per Gaeta, tenne l’ultimo consiglio dei ministri e in maniera molto sorridente quasi scherzosa si rivolse verso don Liborio e sorridendo disse: “Don Libò, guardat’o cuollo!” Voleva dire; Se torno ti faccio la festa”. Don Liborio calmo rispose “Sire, farò di tutto per farlo rimaner sul busto il più a lungo possibile”. Cavour invece gli faceva i complimenti, lo nomina ministro e scrisse una lettera di ringraziamenti per il suo operato e alla fine lo saluta così: “Mi creda preg. Don Liborio suo dev, Cavour””. Il generale Vito Nunziante fu fatto Duca e per un vincolo di corte fu fatto generale. Si accorse che il tempo volgeva verso il liberalismo, capì che la nave stava affondando e Alessandro Nunziante, duca di Mignano nominato brigadiere generale il 21 dicembre 1855, aiutante di campo di Sua Maestà e ufficiale del reale esercito dell’armata di mare edito a Napoli nel 1860 nel medesimo anno varcò la barriera e si fece generale sardo. Gli danno del settario, ma non ne aveva l’ingegno lo definiscono traditore, ma da questa verità non riesce a venirne fuori e prova a far parte di quel regno d’Italia che lo ripudia dopo i fatti contro l’Austria del 1866 rimpiange la dinastia ripudiata. Questi erano gli uomini che il grande Cavour amava circondarsi, per risolvere i grandi problemi che assillavano l’Italia del XIX secolo.