Cantiere via Venezia, Morselli: “Tutto sarà ripristinato, quell’intervento sulle palme non è definitivo”

Gela. “I lavori del cantiere sono in corso e non c’è nulla di compromesso. L’intervento sulle palme di via Venezia è solo provvisorio”. L’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli respinge le tante polemiche che in giornata si sono concentrate sui social. Il presidente della commissione ambiente Rosario Trainito ha chiesto il ripristino immediato. “Mi spiace dover intervenire sempre su vicende alimentate dai social – aggiunge l’assessore – bastava informarsi anche in assessorato. Mi sarei aspettato questo almeno dal presidente della commissione ambiente. Avrebbe potuto acquisire i dati utili preliminarmente. Il presidente non ha mai messo piede negli uffici del settore lavori pubblici. Stiamo lavorando alla riqualificazione di un’area per decenni lasciata all’incuria. Alla base delle palme saranno collocate delle griglie in ghisa che devono ancora arrivare. Il bitume, solo provvisorio, è stato posto per evitare disagi alla circolazione e per non chiudere il tratto di strada. Nessuna pianta è compromessa”.