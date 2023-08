Capannone Pescagel, Greco firma ordinanza: “Rimuovere il pesce rimasto e marcio”

Viene precisato che la rimozione di tutto ciò che è ancora presente nel capannone dovrà essere effettuata “previa debita autorizzazione della competente autorità giudiziaria per l’ipotesi in cui lo stesso capannone o l’area fossero oggetto di sequestro giudiziario ovvero di sequestro preventivo”. Il procuratore facente funzioni Lucia Musti ha appena comunicato che la procura ha aperto un fascicolo conoscitivo per valutare le cause della puzza in aria e per verificare la situazione anche del fiume Gela.