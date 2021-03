Carenze sanitarie e tanti suicidi, emergenza irrisolta: Tilaro, “sono morti annunciate”

Gela. Si batte da anni perché in città vengano rafforzati i servizi sanitari in favore di chi soffre di disturbi mentali o si trova in difficoltà psichica. Per Francesco Tilaro, sindacalista e componente del comitato “Sos Vittorio Emanuele”, anche quella di ieri, con il giovane che si è tolto la vita all’interno della villa comunale, è stata “una morte annunciata”. “I tantissimi suicidi nel distretto socio-sanitario di Gela sono da anni una emergenza sociale. Un’emergenza sociale andrebbe affrontata dalle autorità politiche e sanitarie che invece colpevolmente latitano”, ha scritto. La percentuale di pazienti che soffrono di queste patologie è molto alta. “Gli oltre 2.500 ammalati con disturbi mentali non vengono adeguatamente curati come prevede il Sistema sanitario nazionale. Pertanto, questa emergenza sociale continua a rimanere un problema irrisolto”, aggiunge.