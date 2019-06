Cascino trionfa a Montelungo tra i sentieri degradati, Di Stefano: “Chiedo scusa”

“Siamo stati regolarmente autorizzati – incalza Giuseppe Cafà (Bike team Gela) – però stamattina non mancava sia la segnaletica che il controllo degli agenti di polizia municipale. Una disattenzione dell’amministrazione sfociata in un ritardo della partita – aggiunge Cafà – Siamo stati costretti a liberare il percorso autorizzato dalle autovetture parcheggiate anche per l’assenza del divieto di sosta. Di sicuro possiamo affermare che abbiamo dovuto fare i conti con l’assenza totale delle istituzioni”.

La pensa allo stesso modo Salvatore Spinello, presidente Asi, convinto che “in questa bellissima festa è mancata l’amministrazione comunale nonostante gli inviti. Abbiamo colmato l’assenza delle forze dell’ordine coinvolgendo un’associazione di protezione civile. Crediamo – aggiunge Spinello – che lo sport possa essere fonte di turismo. Con la collaborazione delle associazione virtuose sono convinto si possa fare tanto. Resta il rammarico di vivere in siti importanti e bellissimi ma abbandonati a ste stesso. Noi vogliamo che Gela diventi perno di manifestazioni sportive regionali eliminando le discariche abusive e riqualificando i siti di maggiore interesse come quello di Montelungo”.

Chiede scusa pubblicamente Terenziano Di Stefano, il vice sindaco dell’amminisitrazione Greco. “Ringrazio chi ha organizzato l’evento nonostante i servizi non siano andati come dovevano – spiega Di Stefano – Chiedo scusa e valuteremo sia la questione legata alla pulizia del sito che l’assenza della polizia municipale (gli agenti sono arrivati a Montelungo solo dopo la fine della premiazione). Da domani ci saranno regole certe – assicura il vice sindaco – affinché queste carenze non ci siano più.

Il parco di Montelungo è un bene dei gelesi da rivalutare. Con l’amministrazione comunale vedremo come rilanciarlo, stiamo pensando a sottoscrivere un protocollo d’intesa per agevolare l’utilizzo alle associazioni virtuose e capaci di organizzare autonomamente eventi”.

Non sono passati inosservati i cumuli di rifiuti, tra ingombranti e preservativi abbandonati, nemmeno all’esponente della giunta Greco. “Convocheremo il settore competente per avere un chiarimento sul blocco della raccolta in questa area – conclude Di Stefano – Dovranno darci una risposta precisa perché dopo la gestione del commissario Arena sono apparsi rifiuti. Questo atteggiamento è intollerabile per l’amministrazione Greco”.