“Ccr occasione persa a causa dell’amministrazione”, Picone: “Chiediamo controlli che mancano”

Gela. Il finanziamento per il Centro comunale di raccolta che pare sempre più lontano, come abbiamo ricordato, “è un disagio sulla gestione che comporterà un aggravio dei costi”. Il manager di Impianti Srr Giovanna Picone parla di un’opportunità che si sarebbe potuta sfruttare mentre attualmente la società deve necessariamente adeguare l’area dell’ex autoparco comunale. “La mancanza della consegna al dipartimento acqua e rifiuti di un adeguamento dei costi al nuovo prezzario regionale, che avrebbe comportato un lieve aumento della spesa totale, scoraggiò l’amministrazione comunale a farsi carico di questo elaborato, nel timore di non riuscire a realizzarlo nei tempi previsti – dice Picone -sebbene Impianti Srr si fosse resa disponibile con le somme previste sul contratto per eventuali adeguamenti del Ccr, per cofinanziare questo maggiore importo. Si sarebbero potute utilizzare le economie risultanti dal ribasso d’asta. Non furono mai inviati gli elaborati che avrebbero quindi evitato la revoca del finanziamento di 1.280.000 euro”. Per il responsabile della società in house, che gestisce il servizio rifiuti in città, ci sono però ulteriori aspetti che frenano. “Ma oltre all’evidente danno alla comunità sul Ccr, in attesa che la nostra società definisca la realizzazione del Ccr presso l’autoparco, con i fondi sia dell’adeguamento previsto in capitolato che di quelli messi a disposizione dalla Srr per tutti i Comuni per infrastrutture legate al servizio, abbiamo riscontrato disagi soprattutto legati agli ingombranti. Alla Tekra venivano riconosciuti ristori pari a circa 120mila euro annui e stiamo valutando quali percentuali legati al costo del servizio verranno richieste come penalità”, aggiunge.