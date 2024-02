Centrodestra, confronto tra i meloniani: lista e candidato da individuare, “c’è massima serenità”

Gela. Dovrebbero essere i meloniani, stando ai pronostici più accreditati, a guidare la potenziale alleanza di centrodestra per le amministrative. L’intesa con gli azzurri di Forza Italia, a livello provinciale, era già data come definita anche se le ultime vicende palermitane hanno raffreddato gli animi. In città, però, i contatti tra esponenti d’area sono sempre più frequenti, “in un clima di assoluta serenità”. Lo stesso che secondo il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Salvatore Scuvera, si registra tra le fila del partito. Ieri, gli esponenti FdI si sono messi intorno ad un tavolo. “Un incontro informale e tranquillo”, sottolinea Scuvera. Ancora una volta, è stata l’occasione per mettere insieme dirigenti, rappresentanti istituzionali e sostenitori. “Abbiamo discusso dell’organizzazione della campagna elettorale, di lista – aggiunge Scuvera – abbiamo le disponibilità di chi si è detto pronto alla candidatura a sindaco. Sono soprattutto esponenti della nostra classe dirigente”. Il coordinatore non sembra però temere tempi fin troppo brevi per le scelte. “L’election day a giugno potrebbe aiutarci per una valutazione più completa – sottolinea – io anzitutto non parlerei di nomi. Prima, va definita la coalizione. Vedremo se toccherà a Fratelli d’Italia guidarla. Spero di sì. In questa fase, non darei troppa importanza ai nomi. Ci confronteremo con tutti gli alleati”. Per diversi osservatori esterni ma anche per chi si muove nell’area di centrodestra, in queste settimane starebbe prevalendo una certa stasi nel percorso per le amministrative.