Centrodestra, Cosentino alla presentazione di Tesauro a Caltanissetta: le loro coalizioni alla prova delle urne

Alla kermesse nissena non sono mancati i riferimenti territoriali dei partiti, comunque in una fase di fermento come nel caso della Lega, che a breve pare destinata ad un maquillage con l’avvento di nuovi dirigenti e probabilmente l’uscita definitiva di altri. Tutti i partiti del centrodestra, in città così come a Caltanissetta, non possono permettersi passi falsi. Alle amministrative locali, peraltro, la coalizione per Cosentino deve fronteggiare “Alleanza per Gela”, costola del centrodestra che è maturata con un progetto fuori dal blocco ufficiale e sotto la guida del candidato a sindaco Salvatore Scerra, attuale consigliere comunale FdI.