Tentato omicidio in via Venezia, spari contro un’auto: giudizio immediato per Peritore

Gela. Gli spari, in pieno pomeriggio e nel cuore di via Venezia, risalgono allo scorso anno. Agirono in due, in sella ad uno scooter. Secondo gli investigatori, l’obiettivo era l’auto a bordo della quale c’era Salvatore Azzarelli, già agli arresti domiciliari e poi coinvolto sia nell’inchiesta “Smart working” sia nel più recente blitz “Ianus”. Insieme a lui, c’era la sorella. L’accusa di tentato omicidio ha condotto i pm della Dda di Caltanissetta a richiedere il giudizio immediato per il giovane Giuseppe Peritore. Gli vengono addebitate inoltre la contestazione mafiosa e la detenzione di un’arma. Uno dei proiettili esplosi raggiunse un’altra vettura in transito in quel momento, fortunatamente senza generare conseguenze a chi era a bordo. Azzarelli e la sorella rimasero feriti ma in modo non grave. Secondo i pm nisseni, Peritore partecipò all’azione di fuoco. Il riesame annullò la contestazione mafiosa che però i magistrati della Dda continuano a ritenere sussistente. Le indagini sono state chiuse e il gip ha autorizzato il giudizio immediato.