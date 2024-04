“Centrodestra diviso da poltrone”, De Luca: “Con Di Stefano, Pd deve esserci, Mpa? Non siamo manichei”

Gela. “Un centrodestra diviso dalla sparizione delle poltrone mentre Sud chiama nord sta con un progetto nato sul territorio e guidato da un giovane di valore come Terenziano Di Stefano”. Il parlamentare regionale Cateno De Luca e leader del partito, questa mattina, ha pienamente ufficializzato il sostegno all’ex vicesindaco, ora candidato a primo cittadino. Il coordinatore regionale Damiano Lo Giudice, quello cittadino Marco Maniglia e lo stesso De Luca sono con Di Stefano. “È l’unico che conosce il territorio e ha esperienza perché vuole fare per questa città. Ognuno deve fare il proprio compito nella realtà nella quale vive e si trova”, hanno detto i referenti del gruppo di De Luca. Gela come Messina, secondo De Luca. “Ho guidato Messina quando era in dissesto e ho scelto il salva Messina per farla uscire dall’eredità che ci siamo trovati. Ora, si fanno i concorsi e le assunzioni – ha detto – ora, anche a Taormina stiamo per uscire dal dissesto”. Dentro Palazzo di Città, “nessuno può ritenere di fare come vuole”. “L’esempio si dà anzitutto a sé stessi e poi si può pretendere dai cittadini”, ha aggiunto De Luca.