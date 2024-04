“Centrodestra è unito, governi ombra? Solo veleni”, Cosentino: “Morselli non è alternativa a Greco”

Gela. “Nessun centrodestra diviso. Il centrodestra dimostra unità. C’è solo una frangia di fuoriusciti”. L’ingegnere Grazia Cosentino, intervistata nel corso del programma di approfondimento “Qg talks” di TeleGela, condotto da Jerry Italia, per la prima volta entra nel vivo delle questioni politiche che fanno da ampio sfondo a questa fase pre-elettorale. “So di essere nuova nel contesto della politica e magari la gente non associa subito il mio nome – dice inoltre – però, devo dire che già i primi riscontri sono favorevoli”. La linea programmatica la concentra su un target nel quale ha lavorato per trentasei anni. L’ex dirigente municipale, infatti, ritiene che la città possa ripartire se il municipio tornerà ad essere efficiente. “Dobbiamo da subito concentrarci sulle risorse che ci sono, seppur limitate. Il dissesto finanziario va affrontato – continua – ma dobbiamo rapportarci pure al dissesto organizzativo. Servono assunzioni, a partire da quelle di nuovi dirigenti”. Il centrodestra dei partiti ha scelto di puntare sulla sua corsa e Fratelli d’Italia ha fatto il passo indietro, con la rinuncia del capogruppo Vincenzo Casciana. Hanno preso le distanze diversi big dei voti che si collocano in quell’area. Quello del “candidato donna”, prima in assoluto per la poltrona di sindaco, è un tema sul quale hanno insistito le segreterie dei partiti alleati. “Non è solo una grande responsabilità ma è anzitutto un onore, per me – aggiunge Cosentino – i veleni sui governi ombra delle Srr? Non sono mai stata una candidata dei governi ombra. I veleni li rispediamo al mittente”. A sollevare la questione dei candidati delle Srr, le società che sovraintendono il sistema locale dei rifiuti, era stato il leader Mpa Raffaele Lombardo, proprio nel corso di una convention tenutasi in città. Per Cosentino, la coalizione che la sostiene è aperta. Sono emersi non pochi veti però rispetto ad un approdo dell’attuale assessore Romina Morselli.