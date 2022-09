“Centrodestra? Scelta del sindaco”, Di Stefano: “Noi civici e seguiamo il programma”

Gela. “Una Buona Idea rimarrà un movimento civico. La nostra linea non cambia. Alle regionali stiamo sostenendo un candidato che secondo noi potrà far valere temi importanti per la città”. Il vicesindaco Terenziano Di Stefano, tra gli esponenti di riferimento del gruppo civico che tre anni fa supportò la corsa dell’avvocato Lucio Greco, non sembra scomporsi troppo nonostante le dichiarazioni del primo cittadino. Il sindaco, questa mattina, ha confermato pubblicamente la decisione di stare nel centrodestra, cominciando con l’appoggio alla candidatura di Renato Schifani alla presidenza della Regione. Per Greco, è giunto il momento di schierarsi. Ha parlato di “un taglio civico superato”. “E’ una sua decisione – dice Di Stefano – ha richiamato alcuni punti che condivido e che sono stato il primo a portare avanti, come l’iter di “Argo-Cassiopea” e la questione delle royalties. Il sindaco ha deciso di sostenere il centrodestra, sia alle regionali che alle nazionali. E’ legittimo, ci sta. Non credo però che in Comune potranno esserci particolari mutamenti. C’è un programma che ha portato alla vittoria di tre anni fa. Tra mille difficoltà e a denti stretti stiamo cercando di realizzarlo. Fino a quando si procederà in questo senso, per noi non ci saranno problemi. Se dopo le elezioni il sindaco dovesse invece decidere di rivedere gli obiettivi, allora ci siederemo per valutare se siano ancora in linea con le nostre idee”. Con Greco proiettato pienamente nel centrodestra, con vista Forza Italia, i civici non sembrano comunque intenzionati a cedere il passo. “Nel progetto civico ci sono temi – dice ancora Di Stefano – la decisione del sindaco a noi non cambia nulla. In consiglio bisognerà sempre avere i numeri”.