“Centrodestra vince se è unito”, Alabiso: “Qualcuno si è voluto lavare la coscienza”

Gela. Un centrodestra unitario, per le prossime amministrative, sembra l’auspicio di gran parte dei pezzi di quest’area politica. Nelle scorse settimane, c’è stato un primo approccio, a livello provinciale, con tutti i coordinatori dei partiti. Il lavoro da fare è ancora lungo e va esteso in città. “Per ora, in città, non mi risulta alcuna iniziativa di questo tipo – dice il consigliere comunale leghista Emanuele Alabiso – sul piano provinciale, c’è stato un primo incontro, preliminare. I partiti devono dare il via. Il centrodestra, anche in città, può vincere solo se sarà unito”. La Lega, quattro anni fa, si pose alla guida della coalizione che cercò di battere quella di Greco, arrendendosi al ballottaggio. Da allora, gli equilibri d’area (anzitutto nazionali) sono mutati e i meloniani di Fratelli d’Italia si sono portati avanti, con Lega e Forza Italia che comunque si candidano ad essere pezzi importanti, insieme ad ulteriori tasselli, come la Dc di Cuffaro. Alabiso, pur inneggiando all’unità, qualche dubbio politico lo pone. “La mozione di sfiducia al sindaco Greco è rimasta con nove firme dell’opposizione di centrodestra – aggiunge – non capisco perché chi adesso si dichiara di quest’area politica non abbia aderito. Passano all’opposizione solo per lavarsi la coscienza e per allontanare responsabilità politiche che ci sono? Perché non firmano la mozione di sfiducia? Hanno sostenuto Greco e ad un anno dalle prossime elezioni passano all’opposizione. Qualche sospetto viene”. Probabilmente, anche se non c’è un richiamo diretto, il consigliere salviniano sembra non aver condiviso le scelte della Dc, che è stata in giunta e sul finire dello scorso anno ha invece deciso di prendere le distanze dal sindaco, collocandosi ufficialmente nel centrodestra. Increspature che bisognerà superare nei rapporti interni al centrodestra. “Il candidato a sindaco? Uscirà dal confronto tra i partiti e i movimenti che vorranno appoggiare il centrodestra – dice ancora Alabiso – tutti vorremmo avere il candidato a sindaco. Anche la Lega è pronta e ha personalità da proporre”.