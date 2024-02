Chi vincerà Sanremo 2024?

Gela. La domanda del giorno non può che essere questa: chi vincerà ilFestival di Sanremo 2024? Questa 74esima edizione, la quinta consecutiva condotta con maestria da Amadeus, sta per arrivare al suo atto conclusivo dopo che le prime quattro serate hanno regalato emozioni, bellissime canzoni e grandi dati d’ascolto. La quarta serata del festival, forse la più attesa perchè porta ogni anno sul palco i mostri sacri della musica internazionale, si è conclusa con la vittoria di Geolier che sul palco ha portato un medley dal titolo strada cantato assieme a Guè, Luchè e Gigi D’Alessi. Una vittoria che secondo i presenti forse sarebbe spettata ad altri concorrenti.Dopo un momento di disaccordo generale tra fischi e commenti negativi, allo svelarsi della classifica, i presenti hanno preferito lasciare il teatro e non assistere alla seconda esibizione del cantante naopoletano che ha conquistato il pubblico a casa.Per la quarta serata Amadeus ha scelto Lorela Cuccarini che ancora una volta si è dimostrata un animale da palcoscenico. Stasera la serata conclusiva proclamerà il vincitore assoluto della 74° edizione del festival di Sanremo e c’è gia chi ha stilato una classifica personale. Annalisa, Alessandra Amoroso e Angelina Mango le preferite tra i 30 big in gara.