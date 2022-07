“Chiosco regolare”, Tar annulla l’ordinanza di demolizione del Comune: “E’ illegittima”

Inoltre, viene precisato che la collocazione dell’installazione artistica non va in contrasto con la presenza del chiosco, in quella stessa zona. “La circostanza, ampiamente discussa e documentata nell’ambito del giudizio, relativa alla sopravvenuta installazione, nella medesima rotonda Cappuccini, di un’opera d’arte donata al Comune, non osta alla permanenza dell’opera. L’assunzione, da parte del Comune, della determinazione di posizionare la scultura nella medesima area in cui si trova il chiosco, invero, non può valere a privare di efficacia l’autorizzazione edilizia precedentemente rilasciata. Peraltro, ove anche il chiosco risultasse, attualmente, in una posizione leggermente diversa da quella precedente alla modifica dello stato dei luoghi – proprio a causa di tale modifica – neppure potrebbe ritenersi la presenza di una difformità al titolo edilizio, posto che questo risulta privo di una precisa indicazione relativa alla sua collocazione all’interno della particella in questione”, riporta ancora la decisione del Tar. Non c’erano quindi i presupposti per emettere l’ordinanza di demolizione. Per i giudici, “l’ingiunzione di demolizione impugnata, dunque, è illegittima e deve essere annullata”.