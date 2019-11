“Chiudiamo la città…siamo orfani della politica”, Scerra: “Ora consiglio comunale alla Regione”

Gela. “A questo punto, chiudiamo la città. Siamo orfani di una classe politica che possa difenderla”. Il consigliere comunale Salvatore Scerra attacca a testa bassa, dopo il taglio dei 33 milioni di euro del Patto per il Sud. “Responsabilità? Sono chiare ed evidenti. I provvedimenti che strappano i soldi alla città li ha firmati l’assessore Girolamo Turano – continua – chiederò subito di convocare una seduta straordinaria del consiglio comunale, da tenere davanti alla presidenza della Regione, a Palermo. La città è stanca di deputati che sanno solo difendere il nord della Provincia. E’ ora di dire basta”. Scerra, da capogruppo di Forza Italia, nel settembre di due anni fa, era intervenuto sull’iter dei progetti del Patto per il Sud. “E’ tutto certificato – continua – chiesi di stanziare un milione di euro per la fase di progettazione, anche attraverso professionisti esterni. L’ex giunta, per tutta risposta, non fece altro che stanziare quei soldi ma per le procedure dell’Agenda Urbana. Oggi, c’è ancora chi critica la nostra scelta di sfiduciare l’ex amministrazione Messinese. Io, invece, la rivendico. Era necessario e anche quanto accaduto con i soldi del Patto per il Sud lo dimostra. Chi critica la sfiducia, secondo me, vive nel mondo dei sogni”. Scerra, che è ormai tra i punti di riferimento dell’opposizione alla giunta Greco, non risparmia neanche l’amministrazione “arcobaleno”.