“Ci sono stati contatti con Cosentino”, Morselli: “L’iniziativa però è stata sua e non nostra”

Gela. Nelle dinamiche del centrodestra locale anche quelli che sembravano tabù piuttosto inscalfibili, in realtà non sono tali. I contatti ci sono stati e in alcuni casi ci sono ancora, pure tra anime d’area piuttosto distanti tra loro. L’ingegnere Grazia Cosentino, ora leader dell’alleanza con i partiti del patto largo centrodestra-moderati, ha spiegato di aver avuto interlocuzioni con esponenti vicini al sindaco Lucio Greco, “il gruppo politico con il consigliere Giuseppe Morselli”, e a seguito di una loro disponibilità. Tutto questo mentre ha ribadito che l’assessore Romina Morselli è invece da ritenersi “non alternativa” all’attuale primo cittadino e quindi difficilmente collocabile nella coalizione. “Non ho alcuna intenzione di fare polemica perché non ce ne sono ragioni – dice il consigliere Giuseppe Morselli – volevo solo precisare che i contatti ci sono stati non su nostra disponibilità. Ho avuto un colloquio telefonico con l’ingegnere Cosentino. E’ stata lei a contattarmi. Mi ha riferito che aveva ritenuto corretto attendere che il sindaco Greco decidesse di non candidarsi. Per il resto, però, anche io, in modo assai pacato e nella massima gentilezza, ho risposto che non potevamo dare riscontro perché non avevamo novità rispetto alle scelte da fare”.