“Ci vuole dialogo con tutti”, Greco presenta il segretario: “Delibere Corte Conti saranno un vangelo”

Gela. “Chiedo a tutti di essere dialoganti per rilanciare questo ente. L’atteggiamento di certi consiglieri non va nella giusta direzione”. Il sindaco Lucio Greco, anche questa mattina nel corso della presentazione del nuovo segretario generale Carolina Ferro, ha rinnovato l’appello alla collaborazione istituzionale nel tentativo di superare la crisi finanziaria, con le misure correttive richieste dalla Corte dei Conti. Il lavoro da condurre, nelle prossime settimane, sarà finalizzato al rendiconto 2021 e ai correttivi, in attesa di chiudere i riaccertamenti. Il neo segretario generale, che arriva da un’esperienza di oltre sette anni condotta nel Comune di Caltagirone, si è detta ottimista. “Entro una settimana o al massimo dieci giorni, avremo un quadro effettivo”, ha detto il neo segretario. Ha già analizzato con molta attenzione la deliberazione della Corte dei Conti che pone necessità dei correttivi. “Sono tre le delibere che indicano criticità dell’ente e saranno il nostro vangelo”, ha aggiunto. Non ha nascosto le incongruenze che emergono dopo l’analisi condotta dalla magistratura contabile e ci sono elementi da verificare soprattutto rispetto “agli allegati del rendiconto”. Il segretario ha parlato di una “strada in salita”. “Ma non mi scoraggio”, ha aggiunto. I magistrati palermitani pongono più opzioni, compresa quella di un piano di riequilibrio pluriennale “oppure lo stesso dissesto”. Ferro ha già affrontato situazioni analoghe in altri enti.