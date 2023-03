Inchiesta su lavoratori non in regola, revocati domiciliari a Verderame: torna libero

Gela. I giudici del tribunale del riesame di Caltanissetta hanno disposto la revoca dei domiciliari e l’imprenditore agricolo Giuseppe Verderame torna in libertà, senza altri gravami. È stato accolto il ricorso della difesa. Verderame, nei cui confronti è in corso un’indagine, era stato sottoposto a misura perché accusato di aver violato le normative in materia di lavoro. I pm della procura e i finanzieri hanno condotto verifiche accertando presunti rapporti irregolari e la presenza di personale non in regola. Per il riesame, come riferito dal legale Antonio Gagliano nel corso della sua discussione, mancano i presupposti per la misura restrittiva. I magistrati nisseni hanno disposto di “annullare il provvedimento impugnato”. Le motivazioni verranno successivamente depositate. L’imprenditore, già in fase di interrogatorio, ha dato spiegazioni escludendo irregolarità sul fronte delle assunzioni del personale. Ha anche riferito di aver spesso cercato di aiutare persone in cerca di occupazione.