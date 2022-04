Ciclismo, Manuele Cascino secondo al Memorial “Vincenzo Cutaia”

“Sono entusiasta della prestazione – commenta Manuele Cascino –Eravamo 100 ciclisti, suddivisi in 2 batterie. Da subito sono scappato con un gruppo di sette, riuscendo ad accumulare un vantaggio importante. Nelle fasi finali in quattro siamo scappati in volata. L’ultimo giro sono riuscito a staccarmi dal gruppo ma, per una mangiata di secondi, ho solo raggiunto il vincitore. Sarà per la prossima volta”.

Il gelese Manuele Cascino è reduce da un altro secondo posto nella classifica assoluta conquistato alla seconda cronoscalata “Centro Sicula” dove, invece, era risultato vincitore nella categoria “Elite”.