“Ciliegino”, dem contro le modifiche all’atto della giunta: Ascia, “Greco lo ritiri”

Gela. “L’atto di indirizzo va ritirato. Gli emendamenti della maggioranza l’hanno stravolto”. La richiesta, questa sera in consiglio comunale, arriverà dai banchi del Pd e sarà rivolta al sindaco Lucio Greco. “Non è possibile votare a favore di un atto di indirizzo su un tema così importante come il rilancio del progetto agro-fotovoltaico – dice il consigliere dem Alessandra Ascia – con emendamenti che hanno del tutto stravolto la linea dell’amministrazione comunale. Questa volta, è stata la maggioranza a fare opposizione alla giunta. Mi pare più che evidente”. Ieri sera, anche i dem non hanno partecipato al voto finale sull’atto di indirizzo predisposto dall’amministrazione comunale ed emendato, secondo Ascia in maniera quasi totale. “Questa sera non sarà possibile effettuare modifiche – aggiunge – chiederò al sindaco, in quanto proponente dell’atto, di ritirarlo. Gli emendamenti allontanano il provvedimento dai due obiettivi principali, non solo il tentativo di rilanciare l’occupazione ma anche di soddisfare le legittime richieste dei proprietari dei terreni, che da sette anni attendono di essere finalmente pagati”.