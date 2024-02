Civici credono nell’agorà: “Avanti con M5s garante e programma, scelte entro la prossima settimana”

Gela. Non ne fanno un discorso di nomi e numeri ma l’agorà politica deve iniziare “a determinarsi”. I civici di “Una Buona Idea” e “Civico lab” hanno concluso la riunione interna per fare una valutazione del percorso fino ad oggi portato avanti, nella prospettiva elettorale e non solo. I segretari dei due movimenti, Giovanni Giudice e Giuseppe Favitta, non rinnegano affatto l’esperienza dell’agorà e anzi ritengono che si debba proseguire in questa direzione, anche ampliando. “In questa fase di costruzione del progetto da presentare alla città c’è un principio che governa le nostre convinzioni. L’agorà deve andare avanti e deve farlo perché siamo certi che con tutti i componenti, compresi i moderati, oltre al Pd e al Movimento 5 stelle, si potrà costruire non solo un progetto ma soprattutto un’alleanza tesa alla seria governabilità. Lo stesso vale per “Sud chiama Nord”, che ringraziamo per il fondamentale contributo e per il gruppo “Idee e Partecipazione” con il quale condividiamo la natura civica e la tendenza politica naturale a costruire partendo dal civismo. Rimane immutata, inoltre, la direzione della cabina di regia che la stessa agorà ha affidato all’onorevole Di Paola. E’ chiamato all’onere, oltre che all’onore certo, di fornire alla città la sintesi politica sul nome del candidato. È necessario costruire un’alleanza forte e certamente non possiamo, né in questa fase né in altre, sacrificare la costruzione di un’alleanza che si prefigge l’arduo compito di governare una città in dissesto e in forte crisi finanziaria ma anche politica. Non possiamo sacrificare la città o consentire che si punti a perdere o, come accade nelle fasi delle trattative di costruzione, a rompere l’armonia”, spiegano in una nota. I civici vogliono prevenire eventuali involuzioni dell’esperienza che dovrebbe condurre all’alleanza amministrativa. “Che l’agorà quindi debba continuare a lavorare e riunirsi parlando non solo di nomi, ma soprattutto di programmi e temi, non abbiamo dubbio alcuno, come non abbiamo dubbi sulla necessità di lavorare su un’alleanza più ampia possibile alla quale si potrà, nell’ottica della condivisione dei temi finalizzati al risanamento del tessuto socio-politico, dare un contributo. Nello stesso tempo, però, nella direzione di una costruzione forte, non può prescindersi dall’orientare le azioni e le decisioni a tre elementi determinanti. Una maturità politica che tutti siamo chiamati ad avere, il senso di responsabilità e anche il senso del limite. C’è tanto lavoro da fare, tanto da costruire e ricostruire e certo non può ridursi tutto al nome del prescelto candidato ma piuttosto, tutti, dobbiamo compiere lo sforzo di fornire alla città una proposta che non abbia solo un nome e un cognome, sarebbe riduttivo, ma abbia, invece, un programma”, aggiungono i segretari. Sembrano voler centrare il prosieguo dell’agorà non sulla gara interna alla scelta del candidato. Non a caso il richiamo costante al programma è un segno di discontinuità rispetto alle ultime settimane. Le scelte dovranno concretizzarsi prima possibile, per liberare il campo da ogni equivoco, politico e non solo.