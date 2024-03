Cocaina, un coltello e reperti archeologici, Infurna a giudizio: fu arrestato dai carabinieri

Gela. Sul finire dello scorso anno, venne trovato in possesso di circa venti dosi di cocaina, per gli investigatori destinate allo spaccio. Per il quarantenne Calogero Daniele Infurna, la vicenda è arrivata a processo, davanti al giudice Fabrizio Giannola. I carabinieri, oltre a sequestrare la droga, trovarono un coltello, lame e diversi reperti archeologici di provenienza incerta. Gli venne applicata una misura. Attualmente, è detenuto. Fu individuato in centro, nei pressi di un’attività commerciale.