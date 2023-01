Coltellate al figlio, anziano accusato di tentato omicidio: aperto il dibattimento

Gela. E’ accusato di tentato omicidio, per aver accoltellato il figlio, rimasto ferito. Per un anziano, Giuseppe La Rosa, è stato aperto il dibattimento, davanti al collegio penale del tribunale. Nell’ultimo periodo, l’imputato è stato ristretto agli arresti domiciliari, in una comunità alloggio. In aula, il difensore (avvocato Rosario Tripodi) ha avanzato richiesta di revoca della misura, con la sostituzione. Per La Rosa, l’obbligo di dimora, in Lombardia, dove vive una delle figlie. Il figlio, lo scorso anno rimasto ferito e che ebbe necessità di essere sottoposto ad interventi chirurgici per le conseguenze riportate, ha deciso di costituirsi parte civile. L’ha formalizzato l’avvocato Claudio Cricchio, che lo rappresenta. Pare che le coltellate furono inferte al culmine di un’accesa discussione. L’anziano, ultraottantenne, sarebbe riuscito a colpire il figlio, provocando profonde ferite. Sul posto, arrivarono i poliziotti del commissariato.