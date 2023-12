Comitati quartiere e forniture idriche, altri stop: monta dissenso verso la burocrazia comunale

Nessun passo in avanti anche per il regolamento sulle forniture idriche alle utenze non coperte dalla rete. Ancora una volta, in aula è mancato il numero legale. Morselli e il civico Sincero hanno però spiegato che non si può procrastinare all’infinito, anche per evitare potenzali conseguenze erariali in un Comune già in dissesto. In questo caso, il vero pomo della discordia è il costo del servizio, considerato eccessivo.