Commissione invalidità, da Asp nessun segnale: Pizzardi, “documento comune giunta-consiglio”

Gela. “L’amministrazione comunale ha fatto tutto quello che è nelle proprie competenze”. Mancano però riscontri concreti da Asp, nonostante le reiterate note ufficiali firmate dall’assessore Antonio Pizzardi e dal sindaco Lucio Greco. Non si sblocca la vicenda della commissione per le invalidità civili, ad oggi grande assente in città. Liste di attesa sempre più lunghe, viaggi della speranza in direzione di Caltanissetta e pazienti oncologici costretti ad un tour de force, sono gli effetti dell’assenza della commissione in città. Il tema è stato nuovamente affrontato in consiglio comunale, lunedì sera. Pizzardi ha riposto ad un’interrogazione, l’ennesima, presentata dai civici di “Una Buona Idea”. Asp e Regione si erano impegnate a dislocare in città almeno una delle quattro commissioni presenti a Caltanissetta e comunque ad attivare le procedure concorsuali per la costituzione di quella locale. Sviluppi l’amministrazione non ne ha visti e questo ha sintetizzato l’assessore Pizzardi. Un riferimento politico non è mancato. “C’è qualcuno della deputazione regionale del territorio che si è spinto a dire che l’urgenza è stata colta. Ma non è assolutamente così”, ha detto l’assessore, con delega alla sanità. Nel suo intervento ha lanciato l’invito a tutta l’assise civica, senza distinzioni di bandiera.